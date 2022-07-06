Гибридный кроссовер GAC Yingku способен проехать 1711 км без дозаправки

В Китае анонсирован гибридный кроссовер под названием Yingku от производителя GAC.

GAC Yingku отличается футуристичным дизайном. Автомобиль оснащен 2 литровым двигателем. По словам производителя, GAC Yingku способен проехать на одном баке бензина 1711 км, а заявленный расход составляет 3,2 литра бензина на 100 км. Информация об электродвигателе и емкости тяговой батареи не предоставлена. GAC Yingku также будет иметь бензиновые версии с двигателями объемом 1,5 и 2,0 литра с турбонаддувом.

Гибридный кроссовер получит такие функции, как система интеллектуальных помощников вождения на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8155 с 27 сенсорами и датчиками.

Производство автомобиля начнется в ближайшие месяцы. Цена модели не раскрыта.
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