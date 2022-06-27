Гибридный кроссовер Huawei Aito M7 представят 4 июля

По габаритам, Aito M7 будет заметно крупнее первого автомобиля гибридного кроссовера Aito M5. Aito M7 будет позиционироваться как семейный автомобиль для путешествий. Габариты модели составляют 5020 х 1945 х 1775 мм при колесной базе 2820 мм.
Емкость тяговой батареи составит примерно 40 кВтч. На чистом электричестве кроссовер сможет проехать около 150 км, а средний расход топлива составит около 7 литров на 100 км. Недостатка в мощности не будет: электродвигатель мощностью 177 л.с., установленный на передней оси, будет сочетаться с двигателем мощностью 272 л.с. на задней оси.
Более подробные характеристики Aito M7 раскроют на презентации.