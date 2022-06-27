Гибридный кроссовер Huawei Aito M7 представят 4 июля

Дебют гибридного кроссовера Huawei Aito M7 запланирован на 4 июля, в этот же день состоится официальная премьера смартфонов серии Nova 10.

По габаритам, Aito M7 будет заметно крупнее первого автомобиля гибридного кроссовера Aito M5. Aito M7 будет позиционироваться как семейный автомобиль для путешествий. Габариты модели составляют 5020 х 1945 х 1775 мм при колесной базе 2820 мм.

Емкость тяговой батареи составит примерно 40 кВтч. На чистом электричестве кроссовер сможет проехать около 150 км, а средний расход топлива составит около 7 литров на 100 км. Недостатка в мощности не будет: электродвигатель мощностью 177 л.с., установленный на передней оси, будет сочетаться с двигателем мощностью 272 л.с. на задней оси.

Более подробные характеристики Aito M7 раскроют на презентации.