Гибридный лазерный станок xTool M1 с ЧПУ

Производители и любители, которым нужна помощь в создании нестандартных предметов, вырезов и дизайнов для лазерной резки, могут быть заинтересованы в настольном лазерном станке xTool M1. Гибридный лазерный резак с лезвиями обеспечивает сверхтонкую точность, простоту в использовании, но при этом обладают мощными режущими характеристиками, выделяя их среди других станков для резки аналогичного размера.

Чтобы сэкономить деньги и повысить ценность для пользователей, компания выбрала диодный лазер и использовали линзу FAC, чтобы уменьшить лазерное пятно с 0,15 × 0,18 мм до 0,08 × 0,08 мм. Благодаря этой технологии сжатого пятна та же мощность, сосредоточенная на небольшом острие, обеспечивает более высокую режущую способность и узкую режущую кромку, что позволяет лазерному модулю мощностью 5 Вт прорезать 4-миллиметровую липу за один проход.

Помимо всего прочего, технология Compressed Spot увеличивает точность гравировки до ультратонких 0,01 мм. Чтобы добиться более высокой способности лазерной резки для данного станка, разработчики поместили два диодных лазера в один модуль, направляя два лазерных луча в одно пятно что увеличивает мощность лазера с 5 Вт до 10 Вт.

XTool M1 интеллектуально захватывает изображения, дизайны и рисунки с любой поверхности, а затем импортирует их в программное обеспечение xTool для графического дизайна для дальнейшего творческого проектирования. Оснащенный специализированным программным обеспечением, xTool M1 позволяет без проблем работать на устройствах Windows / macOS / Android / iOS. С новым приложением xTool Laserbox вы можете управлять M1 со своего смартфона даже без подключения к Интернету.

Комментарии и отзывы xTool M1
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