Гибридный седан Geely Emgrand L Thor Hi-X поступил в продажу в Китае

Geely официально объявила о продаже гибридного седана Emgrand L Thor Hi-X, который предлагается в Китае по цене от 128 500 юаней (19,500 долларов) до 145 000 юаней (22 тысяч долларов).

Габариты автомобиля составляют 4735 х 1815 х 1495 мм при колесной базе 2700 мм, а дорожный просвет равен 148 мм. Это подключаемый гибрид (PHEV), на левом переднем крыле есть порт для быстрой зарядки аккумулятора. Сзади фары объединены светодиодной лентой, на которой размещено целых 258 источников света.

Автомобиль получил 10,25-дюймовую полностью цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый центральный мультимедийный экран. Emgrand L Thor Hi-X использует технологию Thor Smart Engine Hi-X и приводится в движение 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Его максимальная мощность составляет 181 л.с. с максимальным крутящим моментом 290 Нм. Также автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 136 л.с. с крутящим моментом 320 Нм.

Суммарная мощность силовой установки составляет 317 л.с., разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Средний расход топлива в гибридном режиме составляет 3,8 л/100 км. Емкость бака 52 литра, при этом запас хода составляет 1300 км в гибридном режиме или 100 км на чистом электричестве. Emgrand L Thor Hi-X получит цифровую платформу Geely Galaxy OS, а также системы помощи водителю, функцию активной безопасности ELKA (Emergency Lane Keeping Assistance) и другие электронные помощники.
Официально представлен Aston Martin V12 Vantage…
Официально представлен Aston Martin V12 VantageКомпания Aston Martin представила свой новый Aston Martin V12 Vantage, который оснащен 5,2-литровым двига…
Foxconn запустит массовое производство электромобилей в Таил…
Foxconn запустит массовое производство электромобилей в ТаилFoxconn Group, компания, известная как контрактный производитель Apple, быстро пытается увеличить свое пр…
Представлен внедорожник Alfa Romeo Tonale…
Представлен внедорожник Alfa Romeo TonaleAlfa Romeo представила новый внедорожник под названием Tonale. Внедорожник будет предлагаться как модель …
Представлены новые модели Alfa Romeo Giulia и Stelvio Estrem…
Представлены новые модели Alfa Romeo Giulia и Stelvio EstremAlfa Romeo объявила о выпуске новых моделей высшего класса Alfa Romeo Giulia и Stelvio Estrema. Эти новые…
Представлен кроссовер Kia Niro второго поколения…
Представлен кроссовер Kia Niro второго поколенияКроссовер Kia Niro второго поколения был представлен еще в ноябре, но об автомобиле рассказали очень мало…
Представлен электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe i…
Представлен электрический купе-кроссовер Skoda Enyaq Coupe iSkoda представила новый электрический купе-кроссовер Enyaq Coupe iV, который также будет доступен в спорт…
XPeng продала почти 13 000 электромобилей в январе 2022 года…
XPeng продала почти 13 000 электромобилей в январе 2022 годаИзвестный китайский производитель электромобилей XPeng, сегодня поделился результатами поставок, которые …
Dongfeng Motor представила гибридный минивэн Dongfeng Voyah …
Dongfeng Motor представила гибридный минивэн Dongfeng Voyah Компания Dongfeng Motor объявила о начале предварительных продаж автомобиля Dongfeng Voyah Dreamer в Кита…
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor