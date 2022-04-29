Гибридный седан Geely Emgrand L Thor Hi-X поступил в продажу в Китае

Geely официально объявила о продаже гибридного седана Emgrand L Thor Hi-X, который предлагается в Китае по цене от 128 500 юаней (19,500 долларов) до 145 000 юаней (22 тысяч долларов).

Габариты автомобиля составляют 4735 х 1815 х 1495 мм при колесной базе 2700 мм, а дорожный просвет равен 148 мм. Это подключаемый гибрид (PHEV), на левом переднем крыле есть порт для быстрой зарядки аккумулятора. Сзади фары объединены светодиодной лентой, на которой размещено целых 258 источников света.

Автомобиль получил 10,25-дюймовую полностью цифровую панель приборов и 12,3-дюймовый центральный мультимедийный экран. Emgrand L Thor Hi-X использует технологию Thor Smart Engine Hi-X и приводится в движение 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом. Его максимальная мощность составляет 181 л.с. с максимальным крутящим моментом 290 Нм. Также автомобиль оснащен электродвигателем мощностью 136 л.с. с крутящим моментом 320 Нм.

Суммарная мощность силовой установки составляет 317 л.с., разгон с 0 до 100 км/ч занимает всего 6,9 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км/ч. Средний расход топлива в гибридном режиме составляет 3,8 л/100 км. Емкость бака 52 литра, при этом запас хода составляет 1300 км в гибридном режиме или 100 км на чистом электричестве. Emgrand L Thor Hi-X получит цифровую платформу Geely Galaxy OS, а также системы помощи водителю, функцию активной безопасности ELKA (Emergency Lane Keeping Assistance) и другие электронные помощники.