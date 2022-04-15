Гибридный седан Honda City представлен в Индии

Honda Cars India представила гибридный седан Honda City в Индии, что сделало его первым сильным гибридом в своем классе. Ожидается, что Honda City будет предлагаться в двух комплектациях — V и ZX. Топовая комплектация ZX также получит преимущества от ADAS, включая предупреждение о выходе из полосы движения, помощь в удержании полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение.

Honda City оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем Atkinson Cycle i-VTEC, который развивает пиковую мощность 98 л.с. и максимальный крутящий момент 127 Нм. Этот четырехцилиндровый бензиновый двигатель использует установку с двумя верхними распределительными валами (DOHC) и обеспечивает КПД более 40,5%, что является одним из лучших результатов среди всех двигателей с ДВС. При движении по городу на скорости до 40 км/ч Honda City прибегает к полностью электрическому приводу. На скоростях от 40 до 80 км/ч наблюдается баланс электрической мощности и мощности вырабатываемой бензиновым двигателем. В это время бензиновый двигатель работает с максимальной эффективностью около 2000 об/мин. Таким образом, бензиновый двигатель помогает достичь комбинированного КПД 95 процентов, в то время как простая установка ДВС может обеспечить эффективность только около 40-45 процентов. На скорости свыше 120 км/ч бензиновый двигатель напрямую приводит в движение передние колеса через одноступенчатую муфту. Также присутствует поэтапное рекуперативное торможение, которое помогает возвращать потерянную энергию обратно в аккумуляторную батарею. Все системы, работающие в тандеме, в конечном итоге обеспечивают лучшую в своем классе экономию топлива 26,5 км/ч.