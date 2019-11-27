Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box вышла в релиз

Представлен внешний ускоритель Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box, который позволит вашему ноутбуку с интегрированной графикой выдавать красивую картинку буквально в любых играх и приложениях. Нужно понимать, что такого рода устройства берут для ноутбуков, которые выполняют роль рабочей станции. К примеру, вы со своим гаджетом ездите на работу, печатаете, общаетесь в чатах и на почте, делаете какие-то презентации, а вечером, приезжая домой, хотите поиграть в игры. Для этой цели новинка Gigabyte Aorus RTX 2080 Ti Gaming Box подойдет идеально, ведь она даст вам ту необходимую мощность, которая позволяет запускать даже самые тяжелые игры в очень высоком качестве и с довольно высокой частотой кадров. Это шикарный бонус.