Gigabyte и TeamGroup показали работу памяти нового поколения

Сегодня появилась информация о том, что компании Gigabyte и TeamGroup объединились, чтобы реализовать поддержку памяти DDR5 7800 МГц на материнских платах AORUS Z790. Стоит отметить, что это на самом деле феноменальное достижение, так как ещё пару лет назад мы удивлялись частотам в 4200 МГц на оперативной памяти DDR4, а теперь производители демонстрируют частоты вдвое выше. И если такими темпами будут развиваться компьютерные компоненты, то уже через год или два производительность доступных компьютеров будет на три головы выше текущих флагманов. И новая оперативная память играет в этом процессе далеко не последнюю роль — если верить тестам в реальных сценариях использования, DDR5 имеет огромный потенциал и действительно даёт прирост производительности.

В тех же тестах видеокарт оказалось, что иногда оперативная память нового поколения даёт пусть и небольшой, но прирост частоты кадров. Это очень важно, так как если видеокарта уже показала свой максимум и упёрлась в свой потолок производительности, то можно смело смотреть в сторону других опций, способных эту производительность поднять. Например, можно приобрести процессор с большим количеством ядер или попробовать память с частотой 7800 МГц. Это отличная возможность для геймеров и энтузиастов выжать максимум из своих систем и посмотреть на 8К-гейминг уже не через призму недостижимых мечтаний, а как на реальный продукт, который будет доступен в обозримом будущем. И DDR5 в этом плане сильно помогает.