Gigabyte обновляет линейку серверов на AMD EPYC

Gigabyte обновила линейку серверов AMD EPYC 1U и 2U с обновленными опциями, поддерживающими различные комбинации устройств хранения данных, с увеличенным подключением NVMe для интеграции более плотного хранилища с высокой пропускной способностью.Пять систем являются частью готового к интеграции семейства GIGABYTE Rack Server, оснащенного лучшими источниками питания и охлаждающими вентиляторами, и сочетают высокий уровень производительности, энергоэффективности и общей надежности для веб-хостинга, массового хранения, виртуализированных инфраструктур, баз данных и аналитики и других требовательных приложений.