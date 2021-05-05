Gigabyte представила игровые ПК AORUS MODEL X и AORUS MODEL S на базе AMD

Компания Gigabyte представила игровые компьютеры AORUS MODEL X и AORUS MODEL S на платформе AMD. Такие же игровые системы будут доступны и на платформе Intel.

AORUS Model X и AORUS Model S оснащены процессором AMD Ryzen 9 5900X и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080. Обе системы предлагают до 32 ГБ оперативно памяти с частотой 3600 МГц. Для хранения файлов системы комплектуются накопителем M.2 2280 Gen4 PCIe NVMe SSD 1 ТБ и M.2 2280 PCIe NVMe SSD 2 ТБ.

Gigabyte AORUS MODEL X и AORUS MODEL S сочетают в себе баланс высокой производительности, низких температур и бесшумной работы. AORUS MODEL S имеет уникальную систему охлаждения, которая обеспечивает лучшее рассеивание тепла внутри корпуса. В свою очередь, система MODEL X оснащена эффективно спроектированным жидкостным охлаждением 360 AIO.

Стоимость игровых систем Gigabyte AORUS MODEL X и AORUS MODEL S не раскрыты.