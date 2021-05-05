Gigabyte представила игровые компьютеры AORUS MODEL X и AORUS MODEL S.

Благодаря продуманной системе и мощным компонентам, а также системе охлаждения, компьютеры AORUS MODEL X и AORUS MODEL S обеспечивают высокую производительность, при этом гарантируя низкие температуры. Обе системы оснащены процессором Intel 11-го поколения i9-11900K и видеокартой NVIDIA RTX 3080.

AORUS MODEL X имеет на борту 16 ГБ ОЗУ с частотой 4400 МГц и AORUS MODEL S оснащен 32 ГБ ОЗУ с частотой 4000 МГц. Обе системы имеют в своем распоряжении накопитель на 1 ТБ PCIe Gen4 M.2 SSD и 2 ТБ NVMe M.2 SSD.

Стоимость игровых компьютеров компания Gigabyte не раскрыла.