Gigabyte представила серию мини-ПК BRIX S на базе AMD Ryzen 4000U

Компания Gigabyte представила серию мини-ПК BRIX S построенных на базе процессоров AMD Ryzen 4000U.

Представленные модели: GB-BRR7H-4700 (с процессором Ryzen 7 4700U), GB-BRR5H-4500 (с процессором Ryzen 5 4500U) и GB-BRR3H-4300 (с Ryzen 3 4300U). Все они оснащены двумя слотами ОЗУ DDR4 и одним портом M.2 2280.

Мини-ПК имеет крепление VESA, что позволяет закрепить его на заднюю панель монитора. Пользователю доступны разъемы HDMI, DisplayPort и два порта USB-C.

Для выхода в сеть мини-ПК имеет LAN-порт, Wi-Fi модуль 802.11ax и Bluetooth 5.1 WLAN.

Официальный запуск мини-ПК серии BRIX S намечен до конца года.