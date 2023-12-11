Gigabyte выпустила карту расширения с модулем Wi-Fi 7

Компания Gigabyte сегодня официально представила миру сетевую карту расширения PCIe, которая поддерживает последние стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Соответственно, это теперь можно установить в ваш компьютер и получить доступ к передовым технологиям даже на довольно старой материнской плате. По мере распространения стандарта Wi-Fi 7 компания Gigabyte присоединилась к списку производителей, предлагающих эту технологию, хотя не сказать, что сейчас на рынке есть огромный спрос на данное направление — всё же сеть пока что развита очень плохо и нужно подождать, пока она будет более популярной в мире. Компания уже продемонстрировала несколько материнских плат вроде Z790 AORUS Xtreme X, использующих Wi-Fi 7, а теперь даже выпустила сетевую плату расширения, работающую на основе этой технологии.

Модуль GC-WIFI7 обладает широкими возможностями в составе персонального компьютера, так как иначе никак реализовать подключение к Wi-Fi 7 на старых системах всё равно не выйдет. Производитель отметил, что GC-WIFI7 использует пропускную полосу до 320 МГц на частотах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Благодаря высокой пропускной способности, GC-WIFI7 может демонстрировать скорость передачи данных до 5,8 Гбит/сек, что просто феноменально даже в современных реалиях. Более того, карта также поддерживает технологию Multi-Link Operation (MLA), что позволяет ей подключаться к нескольким диапазонам одновременно, позволяя устройствам отправлять и получать данные по разным частотным диапазонам и каналам.
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