Гигантский экран на технологии Crystal LED с разрешением 16K

Sony готова выпустить свою технологию Crystal LED для систем домашнего кинотеатра. Состоит из микро-светодиодов размером 0,003 квадратных миллиметра, что в 100 раз меньше, чем у обычных светодиодов. Эти панели следующего поколения имеют разрешение 8K HDR и 16K.

Crystal LED имеют цветовую гамму до 140% от sRGB. Он также имеет воспроизведение кадров со скоростью 120 кадров в секунду, а также HDR с яркостью 1000 нит. Также предлагают 10-битную шкалу серого (в то время как средний современный телевизор может быть ограничен 8-битной) и имеют светодиоды с площадью поверхности 99% черного для сверхвысокой контрастности в отсутствие OLED.

Одним из возможных преимуществ панелей Crystal LED является то, что они могут быть установлены в виде видео плит и, таким образом, предоставляют возможность нестандартных форматов изображения. С другой стороны, это означает, что они не существуют в формальных, установленных SKU, которые можно заказать в магазине. Они должны быть установлены дилерами Sony со специальными сертификатами и обучением.