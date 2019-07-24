Гиперкар Bugatti Chiron из LEGO

С помощью электродвигателя LEGO Power Functions пластиковый Chiron развивает скорость до 20 километров в час. Для сравнения, оригинал способен разогнаться до гораздо более внушительных 420 километров в час при мощности двигателя 1500 лошадиных сил.На сборку необычной реплики у её создателей ушло 13 500 часов, то есть около полутора лет. Конструкция состоит из миллиона деталей LEGO Technic почти 400 различных типов, при этом сборка производилась без использования клея. Примечательно, что интерьер копии полностью повторяет оригинальный, а вес «игрушечного» автомобиля немногим меньше, чем у настоящего — 1500 килограммов против 1996.Bugatti Chiron — самый быстрый серийный автомобиль в мире, шансы увидеть который на российских дорогах крайне невелики. И всё же у отечественных автолюбителей появился шанс ознакомиться со знаменитым гиперкаром — вернее, с его весьма оригинальной копией.