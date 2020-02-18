Гиперкар Czinger 21C будет представлен в Женеве

На предстоящем автошоу в Женеве компания Czinger Vehicles представит гиперкар Czinger 21C. Подробных характеристик на данный момент нет, они станут доступны после выставки.

По словам инженеров компании, гиперкар будет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с. Компания использует собственную технологию мощной гибридной трансмиссии. Новый Czinger 21C получит двигатель с мощностью 1233 лошадиных сил.

Гиперкар получит элегантный дизайн с продуманной высокоэффективной аэродинамикой. Производитель использует детали из легких сплавов для достижения максимальных результатов.