Гиперкар Czinger 21C будет представлен в Женеве

2020-02-18, Автор - Ramil; Продукт - Czinger 21C; [90]
На предстоящем автошоу в Женеве компания Czinger Vehicles представит гиперкар Czinger 21C. Подробных характеристик на данный момент нет, они станут доступны после выставки.

По словам инженеров компании, гиперкар будет разгоняться до 100 км/ч за 1,9 с. Компания использует собственную технологию мощной гибридной трансмиссии. Новый Czinger 21C получит двигатель с мощностью 1233 лошадиных сил.

Гиперкар получит элегантный дизайн с продуманной высокоэффективной аэродинамикой. Производитель использует детали из легких сплавов для достижения максимальных результатов.


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