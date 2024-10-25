Глава NVIDIA уверен, что ИИ заменит людей

И с этим многие аналитики тоже согласны — в будущем ИИ всё же заберёт некоторые рабочие места, но лишь там, где технология может обходиться без человеческого вмешательства. То есть в сферах, где ИИ может выполнять задачи полностью самостоятельно без человека-оператора, профессию машина действительно способна забрать, но если участие человека всё же необходимо, то это уже невозможно. Впрочем, стоит понимать, что для компании NVIDIA развитие различных ИИ-технологий невероятно выгодно, как и майнинг в своё время. Компания выпускает графические ускорители для работы искусственного интеллекта, так что чем больше таких сервисов будет в мире, тем производителю выгоднее в плане доходов. И тому же Хуангу будет только в плюс, если машины вскоре отберут работу по всему миру у миллионов человек.