Глава Xiaomi критикует конкурентов за копирование дизайна

Вчера глава компании Xiaomi раскритиковал производителей автомобилей за то, что они делают однотипные транспортные средства и не придумывают ничего нового. Он даже заявил, что китайские компании копируют дизайн кузова друг у друга, тем самым лишаясь возможности проявить себя и привлечь внимание аудитории. В целом с этим можно согласиться — если вы посмотрите на рынок автомобилей, особенно в сегменте электрокаров, то заметите, что в попытке добиться наименьшего сопротивления встречному ветру многие крупные компании просто перестали создавать уникальный дизайн и отдали предпочтение одинаковым формам, которые позволяют добиться максимальной производительности от электрического мотора и встроенной аккумуляторной батареи.

С другой стороны, слышать от главы Xiaomi критику по поводу копирования дизайна слегка спешно, учитывая, что китайский гигант годами копировал iPhone последней модели и всевозможные фишки других производителей буквально пиксель в пиксель. Если вы посмотрите на смартфоны производителя последних нескольких лет и сравните их с гаджетами компании Apple, то заметите, что между ними нет колоссальной разницы — они визуально очень похожи на самом деле. Соответственно, теперь говорить о том, что другие компании копируют дизайн друг у друга, как минимум странно — учитывая, что сама Xiaomi промышляла аналогичными идеями на протяжении длительного времени. Возможно, впрочем, это просто попытка привлечь внимание к своему автомобилю.