Глава Xiaomi критикует конкурентов за копирование дизайна

С другой стороны, слышать от главы Xiaomi критику по поводу копирования дизайна слегка спешно, учитывая, что китайский гигант годами копировал iPhone последней модели и всевозможные фишки других производителей буквально пиксель в пиксель. Если вы посмотрите на смартфоны производителя последних нескольких лет и сравните их с гаджетами компании Apple, то заметите, что между ними нет колоссальной разницы — они визуально очень похожи на самом деле. Соответственно, теперь говорить о том, что другие компании копируют дизайн друг у друга, как минимум странно — учитывая, что сама Xiaomi промышляла аналогичными идеями на протяжении длительного времени. Возможно, впрочем, это просто попытка привлечь внимание к своему автомобилю.