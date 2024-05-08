Глава Xiaomi критикует конкурентов за копирование дизайна

Вчера глава компании Xiaomi раскритиковал производителей автомобилей за то, что они делают однотипные транспортные средства и не придумывают ничего нового. Он даже заявил, что китайские компании копируют дизайн кузова друг у друга, тем самым лишаясь возможности проявить себя и привлечь внимание аудитории. В целом с этим можно согласиться — если вы посмотрите на рынок автомобилей, особенно в сегменте электрокаров, то заметите, что в попытке добиться наименьшего сопротивления встречному ветру многие крупные компании просто перестали создавать уникальный дизайн и отдали предпочтение одинаковым формам, которые позволяют добиться максимальной производительности от электрического мотора и встроенной аккумуляторной батареи.

С другой стороны, слышать от главы Xiaomi критику по поводу копирования дизайна слегка спешно, учитывая, что китайский гигант годами копировал iPhone последней модели и всевозможные фишки других производителей буквально пиксель в пиксель. Если вы посмотрите на смартфоны производителя последних нескольких лет и сравните их с гаджетами компании Apple, то заметите, что между ними нет колоссальной разницы — они визуально очень похожи на самом деле. Соответственно, теперь говорить о том, что другие компании копируют дизайн друг у друга, как минимум странно — учитывая, что сама Xiaomi промышляла аналогичными идеями на протяжении длительного времени. Возможно, впрочем, это просто попытка привлечь внимание к своему автомобилю.
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis N…
В центре внимания сегодня будет двухдиапазонный гигабитный MU-MIMO маршрутизатор netis NC63. Новинка подд…
Apple отказалась от выпуска электрокара…
Вероятно, вы слышали, что компания Apple в тайне работала над автономным автомобилем, который должен был …
Apple Хотела выпустить электрический минивэн…
Две недели назад компания Apple официально отказалась от релиза своего нового умного автомобиля, пусть эт…
NAVEE представила сразу две модели новых самокатов…
Несколько дней назад компания NAVEE, один из крупнейших производителей электрических самокатов, официальн…
Toyota теперь сотрудничает с Huawei…
Сегодня западные журналисты сообщили, что автомобильный гигант Toyota в ближайшем будущем интегрирует сис…
Xiaomi SU7 бъёт рекорды продаж в Китае…
Сегодня компания Xiaomi наглядно продемонстрировала, что она является серьёзным игроком на рынке электром…
Ford отказался от электромобилей…
Сегодня компания Ford официально объявила о существенном переносе релиза своего электрического трёхрядног…
Xiaomi продаст 100 тысяч SU7 за текущий год…
Недавно компания Xiaomi официально вышла на рынок автомобилей со своим электрическим транспортным средств…
Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730Доступная акустика 2.0 с замахом на премиум. Обзор SVEN SPS-730
Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63Гигабитный двухдиапазонный роутер с EASY MESH. Обзор netis NC63
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor