Glickenhaus демонстрирует автомобиль Baja Boot на водородном топливе

Компания Glickenhaus опубликовала новый пресс-релиз, посвященный гоночному автомобилю Baja Boot. Вместо традиционного двигателя внутреннего сгорания этот автомобиль работает на водородном топливном элементе. Это криогенный электрический гоночный автомобиль на сверхкритическом водородном топливном элементе. Glickenhaus говорит, что это первый в истории гоночный автомобиль Baja с нулевым уровнем выбросов.

Однако, как Glickenhaus отмечает, аккумуляторный электромобиль не может конкурировать с Baja Boot, потому что расстояния слишком велики, и зарядка будет невозможна. Компания называет водородный автомобиль Baja Boot транспортом будущего.