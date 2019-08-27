Globalfoundries подает иски о нарушении патентных прав против TSMC

GLOBALFOUNDRIES (GF), ведущий мировой специализированный литейный завод, базирующийся в Соединенных Штатах, сегодня подал несколько исков в США и Германии, утверждая, что технологии производства полупроводников, используемые в компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC), нарушают 16 патентов GF. Судебные иски были поданы сегодня в Комиссию по международной торговле США (ITC).

При подаче исков GF ищет заказы, которые не позволят импортировать в США и Германию полупроводники, произведенные с использованием технологий, нарушающих технологию тайваньского TSMC, являющегося доминирующим производителем полупроводников.

Эти судебные процессы требуют, чтобы GF назвала определенных крупных клиентов TSMC и нижестоящих компаний, занимающихся электроникой, которые в большинстве случаев являются фактическими импортерами продуктов, в которых используется технология TSMC. GF также добивается значительных убытков от TSMC на основании незаконного использования TSMC запатентованной технологии GF при продажах на десятки миллиардов долларов.

GF подает эти иски, чтобы защитить свои инвестиции, активы и интеллектуальную собственность, что поможет гарантировать, что производство полупроводников остается конкурентоспособной отраслью в интересах своих клиентов.