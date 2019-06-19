Глобальное развертывание Harry Potter: Wizards Unite начнется 21 июня

Компания Niantic, стоящая за Harry Potter: Wizards Unite, объявили, что игра будет выпущена по всему миру, начиная с этой пятницы, 21 июня.

Первоначально анонсированная в 2017 году, игра дополненной реальности позволяет игрокам жить жизнью волшебника. Игроков ожидают путешествия по различным локациям реального мира в поисках и устранении нелегального использования магии. Игроку предстоит стать членом Statute of Secrecy Task Force — отряда призванного сохранять статус «секретно» для всей магии и волшебных существ. Во всех уголках мира маглов вспыхивают очаги магической активности, что не только несет опасность потери секретности, но и подвергает жизни людей опасности. В этот непростой час игроков призывают встать на защиту мирных граждан.

Несмотря на обнародование даты запуска, это не будет одновременный запуск, игра будет выпущена сначала в США и Великобритании.