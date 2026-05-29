Глобальную версию Xiaomi Smart Band 10 Pro оценили в 80 евро

Компания Xiaomi представила международную версию фитнес-браслета Smart Band 10 Pro, который вышел в Китае неделю назад по цене от 63 долларов. В Европе за новинку просят уже 80 евро за обычную версию и 90 евро за керамическую.

Устройство получило корпус из авиационного алюминиевого сплава толщиной 9,7 мм и массой 21,6 грамма, 1,74-дюймовый микроизогнутый дисплей AMOLED с пиковой яркостью 2000 нит, четыре расцветки, обновлённую систему датчиков с двойным светодиодным модулем и двумя фотодетекторами с точностью измерения сердечного ритма 98,2%, анализ вариабельности сердечного ритма во время сна (HRV), мониторинг уровня кислорода в крови (SpO₂) и уровня стресса, 150 спортивных режимов, кремний-углеродный аккумулятор на 380 мАч, время автономной работы до 21 дня, поддержку NFC и защиту от воды в соответствии со стандартом 5ATM.