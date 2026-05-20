Google интегрировала Gemini в автомобили Volvo

Искусственный интеллект Gemini получил новые возможности — теперь ИИ сможет не только отвечать на вопросы, но и буквально «видеть» окружающий мир. На конференции I/O компании Google и Volvo объявили, что ассистент с искусственным интеллектом сможет использовать внешние камеры будущего кроссовера EX60, чтобы анализировать и объяснять происходящее вокруг автомобиля владельцу. Такая функция стала возможной благодаря тому, что Volvo использует встроенную платформу Android Automotive от Google в качестве операционной системы своих машин. Первым сценарием использования станет распознавание сложных дорожных и парковочных знаков. Gemini сможет переводить и объяснять непонятные ограничения, помогая водителям быстрее разобраться в правилах парковки.

В будущем Google рассматривает и более широкий набор возможностей — ИИ сможет запоминать дорожные указатели, распознавать разметку, отвечать на вопросы о достопримечательностях поблизости или рассказывать о ресторанах рядом с маршрутом. Компания утверждает, что Gemini сможет объяснить, сколько времени разрешено парковаться в конкретной зоне, нужны ли специальные разрешения и какие ограничения действуют в этом месте. Впрочем, работа новой функции зависит не только от самого Gemini. В системе также используется вычислительная мощность процессора Snapdragon от Qualcomm — именно этот чип отвечает за производительность искусственного интеллекта на борту транспортного средства.