«Глушитель» способен заблокировать любой звук

Особая форма «глушителя» была разработана таким образом, чтобы определенные частоты, проходящие через конструкцию по воздуху, отражались обратно к источнику звука. Этот способ шумоподавления продемонстрировал высокую эффективность по сравнению с традиционными решениями, которые поглощают звуковые волны и превращают вибрацию в тепловую энергию.Проблему звукоизоляции принято решать при помощи специальных материалов, которые могут снизить уровень шума и предотвратить его утечку за пределы помещения. Группа исследователей Бостонского университета представила перспективную замену существующим решениям — особая форма оригинального устройства позволяет полностью «убить» все звуки, проходящие через его конструкцию.О стоимости новинки пока неизвестно.