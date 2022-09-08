GoPro готовит к выпуску новую экшн-камеру Hero11 Black с новым датчиком

В сеть утекли характеристики новой экшн-камеры GoPro Hero11 Black.

GoPro Hero11 Black будет оснащен новым датчиком CMOS, который также будет предлагать более широкий угол обзора (FOV) по сравнению с предыдущей моделью. Новый датчик получит разрешение 27 МП, что является обновлением по сравнению с датчиком 23,6 мегапикселя на последнем поколении Hero10. Hero11 Black позволит делать снимки с разрешением 24,7 МП. Экшн-камера обеспечивает запись видео с разрешением 5,3K со скоростью 60 кадров в секунду, а также 4K со скоростью 120 кадров в секунду. Кроме того, заявлена поддержка системы стабилизации изображения HyperSmooth 5.0.

На передней панели камеры имеется 1,4-дюймовый дисплей, а сзади находится 2,27-дюймовый сенсорным дисплей. Корпус будет иметь водонепроницаемую конструкцию, которая выдерживает погружение на глубину до 10 метров. Улучшения коснулись и программного обеспечения. Информация о дате релиза и стоимость новой GoPro Hero11 Black не раскрыты.