GoPro представила новую флагманскую камеру HERO10 Black

GoPro представила новую флагманскую камеру HERO10 Black. Новинка оснащена процессором GP2 и системой стабилизации видео HyperSmooth 4.0. GP2 обеспечивает непревзойденное качество изображения и невероятную частоту кадров видео, что позволяет HERO10 Black снимать реалистичное видео 5,3K со скоростью 60 кадров в секунду, видео 4K – 120 кадров в секунду и видео 2,7K – с невероятной скоростью 240 кадров в секунду.

Новый процессор GP2 использует улучшенные алгоритмы подавления шумов (3DNR) и локального отображения тона (LTN), благодаря чему достигается детализированная картинка, реалистичные текстуры и отличный контраст даже при слабом освещении.

В дополнение к 23-мегапиксельным фотографиям HERO10 Black позволяет извлекать 19,6-мегапиксельные стоп-кадры из видео 5K в формате 4:3 и 15,8-мегапиксельные стоп-кадры из видео 5,3K – идеальная возможность для создания потрясающих статических снимков спортивных состязаний и динамичных сцен.

Потрясающая стабилизация видео GoPro получила обновление до версии HyperSmooth 4.0, гарантируя, что HERO10 Black сгладит даже самую сильную тряску. За счет увеличения предела угла наклона с 27 до 45 градусов, в новинке улучшена встроенная функция выравнивания горизонта, позволяя даже самым хаотичным роликам выглядеть профессионально плавно и устойчиво.

Новая защитная крышка объектива имеет гидрофобное водоотталкивающее покрытие. Аккумулятор съемный емкостью 1720 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Голосовое управление с 14 командами на 11 языках + 6 диалектах. Новинка получила три микрофона с улучшенным подавлением шума ветра.

В России новая GoPro HERO10 Black будет доступна с 16 октября 2021 года по цене 49 990 рублей.