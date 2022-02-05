GoPro расширит свой модельный ряд новыми флагманами

В текущем году GoPro расширит линейку своих камер, добавив еще две модели наряду с текущими камерами Hero и Max. По словам Ника Вудмана, основателя и генерального директора компании, который выступил во время презентации доходов компании в четверг, GoPro хочет предложить более специализированные камеры, но при этом использовать те же технологии. Раньше у GoPro было несколько моделей в линейке Hero, от моделей камер White, Silver и Black, таких как Hero 3 и 7, до камер Session без заднего экрана. Однако с момента выпуска Hero 8 компания выпускала только флагманские модели, предпочитая продавать старые флагманы вместо выпуска камер с более низкими характеристиками, но все еще текущего поколения.

Больше моделей не обязательно означает возврат к бизнес-модели «хорошо/лучше/лучше», как ее описывает компания. Вудман сказал, что предыдущая модель компании включала в себя создание нескольких моделей камер, которые нравились одним и тем же типам покупателей. Его новый план состоит в том, чтобы работать над специализированными камерами, которые «понравятся совершенно другим группам пользователей», чем Hero и Max, сказал он. Вудман также говорил о большем стремлении к профессиональному рынку и сказал, что GoPro не просто хочет сделать «швейцарский армейский нож», который подойдет всем. Компания также хочет создавать «премиальные решения», которые подходили бы для конкретных случаев использования, ориентируясь на людей, которым может потребоваться больше, чем в настоящее время могут предоставить камеры GoPro Hero и 360.