GoPro расширит свой модельный ряд новыми флагманами

Больше моделей не обязательно означает возврат к бизнес-модели «хорошо/лучше/лучше», как ее описывает компания. Вудман сказал, что предыдущая модель компании включала в себя создание нескольких моделей камер, которые нравились одним и тем же типам покупателей. Его новый план состоит в том, чтобы работать над специализированными камерами, которые «понравятся совершенно другим группам пользователей», чем Hero и Max, сказал он. Вудман также говорил о большем стремлении к профессиональному рынку и сказал, что GoPro не просто хочет сделать «швейцарский армейский нож», который подойдет всем. Компания также хочет создавать «премиальные решения», которые подходили бы для конкретных случаев использования, ориентируясь на людей, которым может потребоваться больше, чем в настоящее время могут предоставить камеры GoPro Hero и 360.