GoPro увольняет сотрудников

Компания GoPro планирует уволить сразу 300 человек из своей компании - эта новость появилась буквально вчера, а сегодня ее уже все обсуждают. Дело в том, что увольнять будут тех работников, которые разрабатывали Karma - дрон, который должен был уделать конкурентов, но стал нереально дорогим в процессе производства и из-за этого сразу большая часть покупателей ушла к DJI, плюс потом были замечены некоторые крупные недоработки, дроны массово отправляли на доработку и это стало последним ударом для этого проекта. Теперь в компании планируют, видимо, кардинально перекроить состав и начать работать с новыми силами. Пока говорить о новых продуктах компании нет смысла, ведь после увольнения сначала наберут новый штат, после чего уже начнут проектирование и только потом уже будет какая-то новая информация.