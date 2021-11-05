GoPro заявляет, что нехватка чипов не повлияет на праздничные продажи

GoPro заявляет, что глобальная нехватка микросхем и других цепочек поставок не повлияет на ее праздничные продажи в этом году, а это означает, что компания, производящая экшн-камеры, готова завершить один из лучших своих лет за последнее время.

«Несмотря на ограничения цепочки поставок, которые влияют на многие отрасли, мы успешно установили партнерские отношения с нашими поставщиками для создания запасов, чтобы поддержать наши ожидания по доходам в четвертом квартале», - сказал генеральный директор Ник Вудман. GoPro заявила в четверг, что 98 процентов из примерно 800 000 камер, проданных в третьем квартале, были по цене 300 долларов или выше - по сравнению с 83 процентами в третьем квартале 2020 года. Средняя цена продажи камер в этом квартале составила 381 доллар, что выше 25 процентов в годовом исчислении.