GoPro запускает TradeUp

Компания GoPro запустила новую систему TradeUp, которая позволяет вам заменить свою старую камеру на новую со скидкой. В принципе, вы можете спокойно продать свою старую камеру на вторичном рынке и получить даже больше денег, а потом уже купить новинку, но для многих это лишняя головная боль. Да и в США пользователи частенько пользуются системой такого обмена, так как это просто и быстро — приходишь в магазин, отдаешь свою камеру, получаешь взамен новую со скидкой и пользуешься дальше. Думаю, для многих это будет шикарное решение, особенно если вы не планируете торговать камерой в интернете. Жаль, что в России пока что данная функция не работает. Будем надеяться, что у нас тоже запустят, но, в принципе, в этом нет особой необходимости, так как намного проще камеру продать в сети за пол цены и купить уже новую.