Годовщина Overwatch: новые скины и бесплатная неделя

Overwatch будет отмечать свой трёхлетний юбилей с 21 мая по 10 июня.

Годовщину Overwatch смогут отметить игроки на PlayStation 4, Xbox One и ПК. Не обойдётся и без новых предметов: добавят шесть легендарных скинов, 3 эпических скина и новые танцевальные эмоции для Батиста, Эш и Тарана. Все, кто играет в Overwatch во время юбилея, получат один бонусный ящик, который содержит гарантированный легендарный предмет. Игроки, купившие набор из 50 лутбоксов, также получат однин бонусный ящик в подарок. В течение первой недели годовщины Overwatch смогут играть даже те, у кого нет Overwatch, поскольку Blizzard проведёт бесплатную неделю с 21 по 28 мая. Владельцы Xbox One и PS4 могут предварительно загрузить бесплатную пробную версию Overwatch уже сегодня.