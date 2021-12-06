Гоночная игра Grid Legends выйдет в феврале 2022 года с более чем 130 трассами

Новая гоночная игра Grid Legends будет официально запущена в феврале 2022 года и будет доступна для игры на консоли PlayStation с 25 февраля 2022 года. Игра, изданная и созданная EA и Codemasters, была разработана для того, чтобы доставить незабываемые моменты гонок, - говорит Крис Гроувс из Codemasters, который на этой неделе посетил официальный блог PlayStation, чтобы рассказать больше о том, чего вы можете ожидать от игрового процесса, трасс и сюжетной линии в Grid Legends.

Grid Legends предложит более 130 трасс для гонок, от реальных трасс, таких как Brands Hatch и Indianapolis Motor Speedway, до уличных трасс в различных городах, таких как Сан-Франциско, Париж, Лондон и Москва.