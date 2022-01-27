Гоночный симулятор GRID Legends выйдет в следующем месяце

Codemasters и издатель EA раскрыли официальные системные требования к ПК для грядущего гоночного симулятора GRID Legends. GRID Legends выходит в следующем месяце 24 февраля для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
GRID Legends — это захватывающие гонки, проходящие по всему земному шару. Создавайте гонки мечты, участвуйте в сетевых событиях, пройдите драматический сюжет и наслаждайтесь зрелищностью автоспортивных состязаний.
Минимальные системные требования
- ОС: 64-битная Windows 10/11
- Процессор: Intel i3 2130/AMD FX4300
- Память: 8 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GTX 950/AMD RADEON RX 460
- Хранилище: 50 ГБ свободного места
Рекомендуемые системные требования
- ОС: 64-битная Windows 10/11
- Процессор: Intel i5 8600k/AMD Ryzen 5 2600x
- Память: 16 ГБ ОЗУ
- Графика: NVIDIA GTX 1080/AMD RX590
- Хранилище: 50 ГБ свободного места