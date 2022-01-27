Гоночный симулятор GRID Legends выйдет в следующем месяце

Codemasters и издатель EA раскрыли официальные системные требования к ПК для грядущего гоночного симулятора GRID Legends. GRID Legends выходит в следующем месяце 24 февраля для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

GRID Legends — это захватывающие гонки, проходящие по всему земному шару. Создавайте гонки мечты, участвуйте в сетевых событиях, пройдите драматический сюжет и наслаждайтесь зрелищностью автоспортивных состязаний.

Минимальные системные требования

  • ОС: 64-битная Windows 10/11
  • Процессор: Intel i3 2130/AMD FX4300
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GTX 950/AMD RADEON RX 460
  • Хранилище: 50 ГБ свободного места

Рекомендуемые системные требования

  • ОС: 64-битная Windows 10/11
  • Процессор: Intel i5 8600k/AMD Ryzen 5 2600x
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GTX 1080/AMD RX590
  • Хранилище: 50 ГБ свободного места
Комментарии и отзывы GRID Legends
Call of Duty: Vanguard больше не требует много места на диск…
Call of Duty: Vanguard больше не требует много места на дискCall of Duty: Vanguard не займет столько места на диске консоли, как предыдущие игры серии, но вам все ра…
Grand Theft Auto III отмечает 20-летие…
Grand Theft Auto III отмечает 20-летиеВ этом месяце Grand Theft Auto III отмечает свое 20-летие, и поэтому новое издание Grand Theft Auto III T…
Тестирование трассировки лучей для PS5 и Xbox Series в игре …
Тестирование трассировки лучей для PS5 и Xbox Series в игре Если вы хотите узнать больше о киберпанк-платформере Ghostrunner, разработанном польским разработчиком On…
The Elder Scrolls VI не выйдет на PlayStation…
The Elder Scrolls VI не выйдет на PlayStationС тех пор, как в начале этого года Microsoft купила ZeniMax Media, владельца Bethesda Softworks, возникли…
Fortnite Chapter 2 завершится большим событием 4 декабря…
Fortnite Chapter 2 завершится большим событием 4 декабряПохоже что в Fortnite грядут большие изменения. Вторая глава завершится одноразовым игровым событием под …
DOOM Eternal Обновление 6.66…
DOOM Eternal Обновление 6.66Bethesda выпустила новый режим Орды, мастер-уровни и многое другое, сделав их доступными с выпуском обнов…
Креативный директор Uncharted Эми Хенниг создает игру Marvel…
Креативный директор Uncharted Эми Хенниг создает игру MarvelЭми Хенниг, бывший креативный директор Naughty Dog, которая в настоящее время руководит Skydance New Medi…
Netflix всё же выпустит свои игры на iOS…
Netflix всё же выпустит свои игры на iOSТеперь, когда Netflix предлагает мобильные игры для Android, остается нерешенным вопрос: как к ним присое…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor