Гоночный симулятор GRID Legends выйдет в следующем месяце

Codemasters и издатель EA раскрыли официальные системные требования к ПК для грядущего гоночного симулятора GRID Legends. GRID Legends выходит в следующем месяце 24 февраля для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

Минимальные системные требования

ОС: 64-битная Windows 10/11

Процессор: Intel i3 2130/AMD FX4300

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GTX 950/AMD RADEON RX 460

Хранилище: 50 ГБ свободного места

GRID Legends — это захватывающие гонки, проходящие по всему земному шару. Создавайте гонки мечты, участвуйте в сетевых событиях, пройдите драматический сюжет и наслаждайтесь зрелищностью автоспортивных состязаний.

Рекомендуемые системные требования