Гоночный симулятор Gran Turismo 7 выйдет в марте 2022 года

Гоночный симулятор Gran Turismo 7 получил новую дату релиза. Это первая игра выпущенная после Gran Turismo Sport 2017 года.

Gran Turismo 7 объединяет в себе лучшее из созданного за всю историю самого реалистичного симулятора вождения. В доступе у игрока более 420 машин, доступных в Brand Central и Used Car Dealership. В Gran Turismo 7 игрока ждут и классические автомобили, и ультрасовременные суперкары, воссозданные в мельчайших подробностях. Каждый автомобиль управляется по-своему и дарит уникальные ощущения. В игре более 90 гоночных трасс с динамически изменяющимися погодными условиями.

Игра будет доступна для консолей PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro, а также для консолей нового поколения PlayStation 5. Gran Turismo 7 выйдет 4 марта 2022 года.

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