Гоночный симулятор Test Drive Unlimited 3 находится на стадии разработки

Test Drive Unlimited - видеоигра из серии Test Drive в жанре авто- и мото- гонок. Игра разработана студией Eden Games и издана компанией Atari.

По словам разработчиков, действие игры будет происходит на территории Южной Америки. Будет представлено около 90 автомобилей, а также множество трасс, которые необходимо открыть выполняя задания. Физика игры была взята из WRC 8. Дизайнеры улучшили визуальную составляющую игры. Графика теперь выглядит более реалистичнее. Test Drive Unlimited 3 будет разработан французской компанией Kylotonn.

Выход игры запланирован на конец 2020 года. Ожидается выход на консоли PS4 и Xbox.