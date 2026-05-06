Google Chrome качает файлы без ведома пользователя

Браузер Google Chrome может занимать на устройстве больше памяти, чем кажется, из-за крупного файла локальной модели ИИ, который в некоторых случаях автоматически загружается в системные папки браузера. Пользователи, заметившие неожиданное уменьшение свободного места, выясняют, что Chrome устанавливает файл weights.bin размером около 4 ГБ внутри своей директории, если включены определённые функции искусственного интеллекта. Этот файл связан с моделью Gemini Nano, которая отвечает за защиту от мошенничества, помощь при написании текста, автозаполнение и подсказки. Поскольку Gemini Nano работает локально, ей нужны параметры обучения, сохранённые прямо на устройстве, а не в облаке. Это даёт преимущества в плане приватности, но становится проблемой, если в системе мало памяти — тем более, что браузер не всегда явно предупреждает о таком объёме загрузки.

Если в Chrome активированы функции Gemini AI, скорее всего этот файл уже скачан. Проверить это можно, открыв папки данных браузера и найдя директорию OptGuideOnDeviceModel, где лежит weights.bin. Просто удалить файл не получится — если ИИ-функции останутся включёнными, браузер со временем скачает его снова. Чтобы освободить место и не допустить повторной загрузки, придётся зайти в настройки Chrome, открыть раздел System и отключить опцию On-Device AI. В этом случае браузер перестанет качать ненужные пользователю файлы, но, вероятно, в будущем эти данные просто зашьют внутрь ПО.