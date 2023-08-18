Google Maps теперь не показывает на карте АЗС для водителей электрокаров

В начале этой недели появилась информация, что Google Maps убрала заправки (обычные автомобильные заправочные станции для бензиновых и дизельных автомобилей) из списка отображения для владельцев электрических автомобилей при использовании Android Auto. Google подтвердила эти изменения и отметила, что они доступны водителям электромобилей с 2022 года. «Чтобы помочь людям получать наиболее актуальную информацию при навигации, в прошлом году мы добавили возможность водителям электромобилей видеть ярлык для зарядных станций вместо заправок на Google Maps для Android Auto», — заявили в компании.

Удивительно, что хотя водители электромобилей уже с прошлого года имели возможность скрыть заправки в пользу зарядных станций, это стало более заметным для пользователей только сегодня. Вероятно, причина в том, что теперь на дорогах больше электромобилей, которые оборудованы встроенным программным обеспечением Google — Polestar 2, Volvo XC40 Recharge, Cadillac Lyriq и готовящийся к выпуску Acura ZDX. Тем не менее, большинство электромобилей не используют встроенное программное обеспечение Google — вместо этого пользователи подключают смартфон и навигацию по нему. При этом не показывать заправочные станции как минимум странно — на них продают моющие средства для лобового стекла, там есть уборные и возможность купить еды. Если же владелец электрокара активирует данную функцию, то заправки с едой и прочими приятными моментами с его карты просто пропадут.