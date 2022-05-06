Google Nest объединили с голосовым помощником Alexa

Экосистема умного дома становится немного более интегрированной: Google только что обновила свой модуль Amazon Alexa Skill для работы с последними камерами Nest. Поэтому, если у вас уже есть несколько устройств Nest и Alexa, они будут более эффективно работать вместе в будущем. Теперь вы можете запускать прямые трансляции с камер Nest, дверных звонков и других устройств на что угодно, от Amazon Fire TV до любого устройства Echo. Amazon сделала аналогичный шаг, чтобы открыть свою собственную экосистему умного дома в прошлом месяце, когда объявила, что ее дверные звонки и камеры безопасности будут работать с Google Nest, Ring, Abode и другими сторонними устройствами. Дверной звонок Amazon Ring уже работает с Google Home и Apple Homekit.

Более того, есть и другие интеграции между функциями умного дома данных компани. Например, если у вас есть термостат Google Nest, вы можете попросить Alexa изменить температуру в вашем доме. У старых камер и дверных звонков Nest также были ограниченные возможности Alexa, но новый навык обеспечивает еще большую межплатформенную интеграцию. Согласно недавнему сообщению в блоге Google Nest, обновленный навык означает, что Alexa теперь будет поддерживать потоковую передачу с Nest Cam с Floodlight, а также модели Nest Cam и Nest Doorbell с батарейным питанием на Echo Show, Fire TV или Fire Tablets. Довольно приятный бонус тем пользователям, которые собрали себе умный дом на основе этих технологий и хотят удобного взаимодействия.
Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine…
Представлен объектив Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT CineКомпания Venus Optics пополнила ассортимент кинообъективов моделью Laowa 6mm T2.1 Zero-D MFT Cine, котора…
Представлен объектив Cosina Voigtlander Nokton 23mm F1.2 с б…
Представлен объектив Cosina Voigtlander Nokton 23mm F1.2 с бКомпания Cosina представила объектив Voigtlander Nokton 23 мм F1.2, разработанный для камер Fujifilm X. Н…
Представлен объектив Kamlan 55mm F/1.4 FE…
Представлен объектив Kamlan 55mm F/1.4 FEКомпания Sightron пополнила ассортимент мануальных (без автофокуса) объективов моделью Kamlan 55mm F/1.4 …
Анаморфотный объектив Great Joy 50mm T2.9 1.8x оценен в $128…
Анаморфотный объектив Great Joy 50mm T2.9 1.8x оценен в $128Китайский производитель Great Joy пополнил ассортимент анаморфотных кинообъективов моделью Great Joy 50mm…
Представлен объектив Sony FE PZ 16-35mm F/4 G…
Представлен объектив Sony FE PZ 16-35mm F/4 GКомпания Sony пополнила ассортимент широкоугольных зум-объективов моделью Sony FE PZ 16-35mm F/4 G, котор…
Комплект объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm …
Комплект объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm Компания TTartisan выпустила комплект из мануальных объективов TTartisan 35mm f/1.4, 50mm f/1.2 и 17mm f/…
Duovox представила камеру Mate Pro…
Duovox представила камеру Mate ProDuovox представила камеру Mate Pro. Поставки камеры начнутся в октябре. …
Представлена дверная камера Xiaomi Smart Cat Eye 1s с 5-дюйм…
Представлена дверная камера Xiaomi Smart Cat Eye 1s с 5-дюймXiaomi объявила о выпуске дверной камеры Smart Cat Eye с официальной ценой 110 долларов. Xiaomi Smart Cat…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor