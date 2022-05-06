Google Nest объединили с голосовым помощником Alexa

Экосистема умного дома становится немного более интегрированной: Google только что обновила свой модуль Amazon Alexa Skill для работы с последними камерами Nest. Поэтому, если у вас уже есть несколько устройств Nest и Alexa, они будут более эффективно работать вместе в будущем. Теперь вы можете запускать прямые трансляции с камер Nest, дверных звонков и других устройств на что угодно, от Amazon Fire TV до любого устройства Echo. Amazon сделала аналогичный шаг, чтобы открыть свою собственную экосистему умного дома в прошлом месяце, когда объявила, что ее дверные звонки и камеры безопасности будут работать с Google Nest, Ring, Abode и другими сторонними устройствами. Дверной звонок Amazon Ring уже работает с Google Home и Apple Homekit.

Более того, есть и другие интеграции между функциями умного дома данных компани. Например, если у вас есть термостат Google Nest, вы можете попросить Alexa изменить температуру в вашем доме. У старых камер и дверных звонков Nest также были ограниченные возможности Alexa, но новый навык обеспечивает еще большую межплатформенную интеграцию. Согласно недавнему сообщению в блоге Google Nest, обновленный навык означает, что Alexa теперь будет поддерживать потоковую передачу с Nest Cam с Floodlight, а также модели Nest Cam и Nest Doorbell с батарейным питанием на Echo Show, Fire TV или Fire Tablets. Довольно приятный бонус тем пользователям, которые собрали себе умный дом на основе этих технологий и хотят удобного взаимодействия.