Google Pixel 2 XL получил первую кастомную прошивку для Android 12

Сообщество Android послепродажного обслуживания было довольно активным в последнее время, создавая порты Android 12 для различных новых и старых устройств. Разработчики также выпустили специальные пакеты Android 12 Generic System Image (GSI), которые позволяют любому устройству с поддержкой Project Treble загружать последнюю версию Android. Благодаря Project Treble четырехлетний Google Pixel 2 получил свое первое неофициальное пользовательское ПЗУ на базе Android 12, ProtonAOSP.

Для тех, кто не знаком с пользовательским сообществом Android, проект ProtonAOSP - это пользовательский ROM, созданный Дэнни Лином, также известный на форумах XDA как kdrag0n. Однако на этот раз участники XDA Lunarixus, RealOkabe, RallySnow и Dollscythe берут на себя ответственность за то, что они представили функциональную сборку ProtonAOSP на базе Android 12 для Google Pixel 2 XL. На данный момент в разработке находится отдельная сборка для обычного Pixel 2, которая скоро будет доступна.

В этой версии хорошо работают основные функции, такие как уровень сотового радиоинтерфейса (RIL), камера, GPS, Bluetooth и считыватель отпечатков пальцев. Что касается ошибок, шифрование еще не работает, а SELinux установлен в разрешающий режим, что вызывает серьезные проблемы с безопасностью. Несмотря на это, разработчики по-прежнему добились впечатляющих результатов.