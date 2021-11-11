Google Pixel 2 XL получил первую кастомную прошивку для Android 12

Сообщество Android послепродажного обслуживания было довольно активным в последнее время, создавая порты Android 12 для различных новых и старых устройств. Разработчики также выпустили специальные пакеты Android 12 Generic System Image (GSI), которые позволяют любому устройству с поддержкой Project Treble загружать последнюю версию Android. Благодаря Project Treble четырехлетний Google Pixel 2 получил свое первое неофициальное пользовательское ПЗУ на базе Android 12, ProtonAOSP.

Для тех, кто не знаком с пользовательским сообществом Android, проект ProtonAOSP - это пользовательский ROM, созданный Дэнни Лином, также известный на форумах XDA как kdrag0n. Однако на этот раз участники XDA Lunarixus, RealOkabe, RallySnow и Dollscythe берут на себя ответственность за то, что они представили функциональную сборку ProtonAOSP на базе Android 12 для Google Pixel 2 XL. На данный момент в разработке находится отдельная сборка для обычного Pixel 2, которая скоро будет доступна.

В этой версии хорошо работают основные функции, такие как уровень сотового радиоинтерфейса (RIL), камера, GPS, Bluetooth и считыватель отпечатков пальцев. Что касается ошибок, шифрование еще не работает, а SELinux установлен в разрешающий режим, что вызывает серьезные проблемы с безопасностью. Несмотря на это, разработчики по-прежнему добились впечатляющих результатов.
Комментарии и отзывы Google Pixel 2 XL
Обновление QNAP QuWAN упрощает настройку VPN для NAS, ПК, те…
Обновление QNAP QuWAN упрощает настройку VPN для NAS, ПК, теQNAP обновила решение для оптимизации сети QuWAN SD-WAN, предоставляя пользователям упрощенные настройки …
Windows 11 уже поддерживает приложения с Android…
Windows 11 уже поддерживает приложения с AndroidОдна из важнейших функций Windows 11 — это поддержка приложений для Android, но, хотя стабильная версия н…
Windows 11 выйдет в релиз 5 октября…
Windows 11 выйдет в релиз 5 октябряMicrosoft объявила официальную дату выпуска Windows 11 — это случится уже совсем скоро, 5 октября. Объявл…
Новое обновление Windows 11 устраняет проблемы с производите…
Новое обновление Windows 11 устраняет проблемы с производитеMicrosoft выпустила новое обновление для Windows 11, которое устраняет проблемы с производительностью AMD…
Образ Windows 11 доступен на официальном сайте…
Образ Windows 11 доступен на официальном сайтеMicrosoft только что выпустила первый официальный ISO-файл Windows 11. Это означает, что если вы хотите п…
Apple выпускает macOS Monterey 12.1 beta 1…
Apple выпускает macOS Monterey 12.1 beta 1Вслед за недавним выпуском macOS Monterey Apple выпустила новую бета-версию macOS, macOS Monterey 12.1 be…
Samsung анонсирует домашнюю платформу Bixby…
Samsung анонсирует домашнюю платформу BixbySamsung анонсировала свою новую домашнюю платформу Bixby на конференции разработчиков Samsung 2021, а так…
Google представляет Android 12L, адаптированный для планшето…
Google представляет Android 12L, адаптированный для планшетоСегодня Google представила Android 12L, адаптированный для планшетов, складных устройств и устройств Chr…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor