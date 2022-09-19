Google Pixel 7 Pro получит слишком слабый процессор

Мы уже давно привыкли к тому, что современные смартфоны просто не могут оставаться в секрете до своего релиза — обычно в сеть сначала сливают характеристики из бенчмарков, потом какую-то информацию про камеры, затем дизайн и всё в таком духе. И вот смартфон Pixel 7 Pro, про который говорилось уже не раз, ведь компания его, практически, анонсировала на прошлой своей презентации, попал в списки бенчмарков. Благодаря этому пользователи могут узнать какие баллы набирает смартфон и какое железо он использует в конечном итоге. Например, оказалось, что у Pixel 7 Pro действительно процессор Tensor 2, как и предполагали инсайдеры, при этом производительность достаточно низкая. Видимо, в компании делали упор на различные вычисления в области фотографии, а не на производительность в играх.

Дело в том, что процессор нового поколения компании Google оказался даже слабее, чем процессор Qualcomm Snapdragon 888, который, стоит напомнить, является флагманом прошлого года. Да, нельзя сказать, что у Snapdragon 888 были проблемы с производительностью и в целом это достаточно неплохое решение, пусть и с проблемами с перегревом. Но нужно понимать, что Snapdragon 888 уже отстаёт от текущего флагманского процессора компании Qualcomm, что уж говорить о грядущих релиза, которые состоятся примерно в тот же момент, что и релиз нового смартфона Google. И тогда разница в производительности будет еще более заметной, особенно если речь идёт о флагманских смартфонах того же уровня.
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