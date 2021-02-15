Google, Qualcomm и Microsoft против продажи ARM компании NVIDIA

В прошлом году NVIDIA объявила о желании купить компанию ARM Holdings на сумму 40 миллиардов долларов США. Однако технологические гиганты, такие как Google, Qualcomm и Microsoft, выступают против сделки, которая на данный момент уже сталкивается с серьезными нормативными препятствиями. ARM — это фирма, стоящая за популярными инструкциями и проектами ядра, которые она лицензирует другим компаниям, а не создает свои собственные системы-на-чипе. На данный момент более 90 процентов всех смартфонов в мире используют ядра ARM. Соответственно, многие крупные компании переживают о том, что если компанию купят, то данная монополия позволит производителю видеокарт диктовать свои условия на рынке, усложняя процесс производства другим компаниям-конкурентам.

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