Google, Qualcomm и Microsoft против продажи ARM компании NVIDIA

В прошлом году NVIDIA объявила о желании купить компанию ARM Holdings на сумму 40 миллиардов долларов США. Однако технологические гиганты, такие как Google, Qualcomm и Microsoft, выступают против сделки, которая на данный момент уже сталкивается с серьезными нормативными препятствиями. ARM — это фирма, стоящая за популярными инструкциями и проектами ядра, которые она лицензирует другим компаниям, а не создает свои собственные системы-на-чипе. На данный момент более 90 процентов всех смартфонов в мире используют ядра ARM. Соответственно, многие крупные компании переживают о том, что если компанию купят, то данная монополия позволит производителю видеокарт диктовать свои условия на рынке, усложняя процесс производства другим компаниям-конкурентам.