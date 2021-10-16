Google Search добавляет непрерывную прокрутку в поисковике

Google постепенно внедряет функцию непрерывной прокрутки для большинства поисковых запросов на английском языке с мобильных устройств. Эта функция позволяет пользователям просматривать до четырех страниц в поиске Google, прежде чем они дойдут до кнопки «Узнать больше». Новое дополнение появится в приложениях Google Search для Android и iOS.

Согласно Google, новая функция непрерывной прокрутки позволяет пользователям получать больше идей и вдохновения для таких задач, как приготовление еды. Кроме того, новая функция позволяет Google размещать больше рекламы, которую увидят его пользователи.