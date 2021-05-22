Google анонсировала Wear OS 3.0 с обновленным дизайном Компания Google провела свою конференцию где анонсировала обновления для своих сервисов. Главным анонсом стала операционная система Wear OS 3.0. Компания Google провела свою конференцию где анонсировала обновления для своих сервисов. Главным анонсом стала операционная система Wear OS 3.0. Wear OS 3.0 получил обновлённый дизайн, повышенную производительность и более длительное время автономной работы. Разработчики оптимизировала встроенные функции Wear OS 3.0. Что касается дизайна, операционная система получит новые значки приложений. Также работа проделана на пользовательским интерфейсом для более удобного пользования. Представят новые функции фитнеса. В будущем, в Wear OS 3.0 добавят поддержку сервиса YouTube Music. Wear OS 3.0 получил обновлённый дизайн, повышенную производительность и более длительное время автономной работы. Разработчики оптимизировала встроенные функции Wear OS 3.0. Что касается дизайна, операционная система получит новые значки приложений. Также работа проделана на пользовательским интерфейсом для более удобного пользования. Представят новые функции фитнеса. В будущем, в Wear OS 3.0 добавят поддержку сервиса YouTube Music. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: 2021-05-22 . Продукт - Google Wear OS 3.0 ; Комментарии и отзывы Google Wear OS 3.0

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