Google анонсировала Wear OS 3.0 с обновленным дизайном

Wear OS 3.0 получил обновлённый дизайн, повышенную производительность и более длительное время автономной работы. Разработчики оптимизировала встроенные функции Wear OS 3.0. Что касается дизайна, операционная система получит новые значки приложений. Также работа проделана на пользовательским интерфейсом для более удобного пользования. Представят новые функции фитнеса. В будущем, в Wear OS 3.0 добавят поддержку сервиса YouTube Music.
Компания Google провела свою конференцию где анонсировала обновления для своих сервисов. Главным анонсом стала операционная система Wear OS 3.0.