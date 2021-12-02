Google анонсирует новые функции Android

Сегодня Google анонсировала ряд новых функций Android, которые скоро станут доступны. Начнем с функциональности цифрового автомобильного ключа. Теперь это работает на Pixel 6 и 6 Pro, а также на Samsung Galaxy S21 в некоторых странах. На данный момент он будет работать только с совместимыми автомобилями BMW.

Новая функция Family Bell, которая предупредит вас и вашу семью, когда придет время для важных моментов. Оповещения приходят через телефон, домашний динамик или умный дисплей. Помимо общих «оповещений», вы также можете установить «напоминание» на своих устройствах, чтобы вы также могли быть в курсе своих индивидуальных целей.

Три приложения Google получают новые виджеты. Новый виджет Google Play Книги позволяет вам получить доступ к своей полной библиотеке и отслеживать прогресс аудиокниги, новый виджет YouTube Music помещает элементы управления воспроизведения и недавно воспроизведенные треки на главный экран, а новый виджет Google Фото позволяет вам выбрать несколько лиц и соответствующую рамку, после чего виджет будет показывать только фотографии с выбранными лицами.

Gboard получает новые комбинации Emoji Kitchen - теперь вы можете использовать смайлики в подарочной упаковке, а также новую коллекцию пушистых друзей, чтобы создавать крутые комбо. Они распространяются среди пользователей Gboard Beta сегодня и будут доступны для всех в ближайшие недели.