Google больше не делает планшеты

Компания Google официально прекратила разработку и производство своих планшетных компьютеров. Компания длительное время пыталась продавать данные устройства и активно работала в этом направлении, но продажи оказались слишком мизерными, чтобы продолжать в этом же направлении. В итоге было принято решение разрабатывать и дальше программное обеспечение, но про аппаратную составляющую пришлось забыть. На текущий момент можно конкурировать с Apple только на уровне флагманов, а там оказывается, что пользователи не могут приобрести Android-планшет за 600-700 долларов, когда на рынке уже есть iPad. Вот и пришлом корпорации отказаться от столь важного для себя компонента ради экономии средств. Очень жаль, что так получилось.