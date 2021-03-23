Google будет создавать собственные процессоры

В последние годы все чаще крупные компании начинают работать над созданием собственных чипсетов — теперь, если верить инсайдерам, Google нанял опытного сотрудника из Intel, чтобы возглавить подразделение, которое будет создавать уникальный чипсет. Согласно отчету TechCrunch, гигант поисковых систем пригласил исполнительного директора Intel Ури Фрэнка в качестве вице-президента своего подразделения по созданию микросхем. Приняв на работу Фрэнка, у компании появился сотрудник, имеющий опыт работы в индустрии микросхем. Ури проработал в Intel два десятилетия, пройдя путь от простого инженера до корпоративного вице-президента в Design Engineering Group. Возможно, теперь производитель будет выпускать свои процессоры для смартфонов или планшетов.

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