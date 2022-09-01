Google будет выпускать свои процессоры на заводах Samsung

Google не перейдет на производство компании TSMC в ближайшее время для своего собственного диапазона процессоров Tensor, поскольку в новом отчете говорится, что Samsung будет массово производить Tensor 3 на своей 3-нм архитектуре. Корейский гигант недавно начал отгружать клиентам первую 3-нм партию GAA, поэтому неудивительно, что компания в конечном итоге начнет использовать свои новейшие технологии для массового производства чипсетов для смартфонов. Ранее сообщалось, что Tensor 2 от Google изготовлен по 4-нанометровому техпроцессу Samsung, и что касается партнеров-производителей, рекламный гигант не будет менять поставщиков. Business Korea сообщает, что Tensor 3, скорее всего, перейдет на 3-нм техпроцесс Samsung в 2023 году. Хотя Samsung в настоящее время сосредоточена на 3-нм GAA-процессе, у нее есть планы начать производство продуктов для различных клиентов с использованием 3-нм процесса GAA второго поколения.

Для тех, кто не знает, обновленный узел приносит заметные улучшения по сравнению с 5-нм техпроцессом Samsung, такие как снижение энергопотребления до 50 процентов, увеличение производительности на 30 процентов и уменьшение площади на 35 процентов. К сожалению, Tensor 3, скорее всего, будет производиться серийно по 3-нм техпроцессу GAA первого поколения, поскольку ожидается, что Samsung не начнет использовать вариант второго поколения до 2024 года. Несмотря на это, мы должны ожидать улучшений от Pixel 8 и Pixel 8 Pro, потому что, по словам Samsung, ее 3-нм чипы GAA снизят энергопотребление на 45 процентов, повысят производительность на 23 процента и уменьшат площадь на 16 процентов по сравнению с 5-нм технологией производителя.