Google делает свой процессор

На просторах интернета появилась достаточно интересная новость о том, что компания Google уже сейчас работает над собственной системой на чипе, которая позволит делать смартфоны и планшеты. Фактически, компания Google пошла по стопам Huawei, которая тоже отказалась от процессоров сторонних производителей и делает свои собственные процессоры. Это более выгодно, так как компания может улучшать процессор или делать оптимизацию под его основные преимущества. С другой стороны, пока что не совсем ясно, когда на рынке появятся планшеты и смартфоны компании Google, дабы оценить этот процессор. Будем надеяться, что производитель постарается и сделает все очень хорошо, дабы уделать конкурентов и изменить развитие смартфонов и планшетов на рынке.