Google добавила игры в Android Auto

Эта новинка также знаменует собой появление полноэкранных приложений в Android Auto, хотя пока неясно, будет ли такая возможность расширена на другие категории программ. Поддержка игр и полноэкранного режима делает Android Auto ближе по возможностям к встроенному в автомобили ПО от Google, которое уже предлагает больше игровых тайтлов. При этом стоит отметить, что Google анонсировала появление игр в Android Auto в начале марта в рамках весеннего обновления, но пока не уточнила, когда функция выйдет из стадии бета-тестирования. Кроме того, это не первые игры для Android Auto — ещё в 2021 году Google добавила в систему несколько простых HTML5-игр в рамках сервиса GameSnacks. Но теперь игры выглядят куда более интересно и привлекательно, особенно для водителей с детьми, которым скучно в дороге.