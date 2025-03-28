Google добавила игры в Android Auto

Компания Google постепенно добавляет поддержку игр в Android Auto — теперь на совместимых сенсорных экранах автомобилей можно играть в мобильные игры. Новая функция появилась в бета-версии Android 14.1, которая уже распространяется среди тестировщиков. На данный момент поддерживаются только четыре игры — Candy Crush, Angry Birds, Farm Heroes Saga и Beach Buggy Racing. Чтобы запустить их на экране автомобиля, сначала необходимо установить игры на смартфон пользователя. И, естественно, играть можно только при включённом режиме парковки — при переключении передачи из парковочного режима игра сразу закрывается и становится недоступной в меню приложений.

Эта новинка также знаменует собой появление полноэкранных приложений в Android Auto, хотя пока неясно, будет ли такая возможность расширена на другие категории программ. Поддержка игр и полноэкранного режима делает Android Auto ближе по возможностям к встроенному в автомобили ПО от Google, которое уже предлагает больше игровых тайтлов. При этом стоит отметить, что Google анонсировала появление игр в Android Auto в начале марта в рамках весеннего обновления, но пока не уточнила, когда функция выйдет из стадии бета-тестирования. Кроме того, это не первые игры для Android Auto — ещё в 2021 году Google добавила в систему несколько простых HTML5-игр в рамках сервиса GameSnacks. Но теперь игры выглядят куда более интересно и привлекательно, особенно для водителей с детьми, которым скучно в дороге.
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