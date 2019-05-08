Google: доля Android Oreo увеличилась до 28%

Компания Google, спустя шесть месяцев затишья, выпустила очередную статистику по распространению версий операционной системы Android. Данные собирались на протяжении недели до 7 мая.

Согласно обновлённой информации, система Android 9 Pie установлена всего на 10.4% устройств. Это притом что стабильная версия ОС вышла ещё девять месяцев назад. Доля Android Oreo (версии 8.0 и 8.1) увеличилась до 28.3%. Для сравнения, в предпоследнем отчёте, который выпустили в октябре 2018 года, «печенье» было на отметке в 21.5%.

Все остальные версии операционной системы показывают стремительное падение, что в принципе логично: Android Nougat 19.2% (было 28.2%), Android Marshmallow 16.9% (было 21.3%) Android Lollipop 14.5% (было 17.9%) и Android KitKat 6.9% (было 7.6%).