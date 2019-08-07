Google готовится к финальной версии Android Q

2019-08-07, Автор - Anna; Продукт - Android Q; [64]
Google объявил о выпуске шестой и последней бета-версии Android Q. Пользователи Pixel могут уже сегодня взять новую сборку, в то время как «партнерские устройства», которые имели доступ к бета-программе Android Q, начнут получать это обновление в течение нескольких недель.

Самое важное изменение - это усовершенствование Gesture Navigation на Android Q. Используя обратную связь от бета-тестеров в качестве руководства, была добавлена ​​настройка чувствительности для жеста Back. Ранее те, кто использовал жест, чтобы вернуться на страницу, обнаружили, что они случайно открывали боковое меню в некоторых приложениях. Кроме того, Google говорит, что для жеста« Назад» существует ограничение на вертикальное исключение приложений в 200 точек на дюйм». Это может означать, что этот жест не будет работать, если он будет выполнен в верхней части экрана.

Google также указал, что в этом новом бета-обновлении представлены все функции, поведение системы и API-интерфейсы разработчиков для финальной версии Android Q. Другими словами, если вы видите что-то, что вам не нравится в Android Q с этой бета-версией, вам не повезло.

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